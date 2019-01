Immer mehr Singles in Berlin

Ich bin auch Single und erfreue mich an der Partystadt Berlin. Es muss nicht immer schlimm sein, alleine ist man in unserer Hauptstadt sicherlich nicht lange. Das Partyleben und die vielen Möglichkeiten haben mich überzeugt.

Party, Action und Berlin

Diese drei Worte Party, Action und Berlin sind absolut passend. In Berlin ist immer was los. Samstag Abend alleine zu hause vor dem Fernseher das muss nun wirklich nicht sein. Berlin bietet jedem so viele Möglichkeiten. Zahlreiche Diskotheken oder Kinos findet man an jeder Ecke. Hunger? Auch das muss echt nicht sein. Ich habe festgestellt egal auf was ich gerade Appetit habe ich finde das Richtige in Berlin.

Eigentlich habe ich feststellt, dass wenn ich Samstagabend unterwegs bin und Lust auf die Disco habe sehr lange bleibt man nicht alleine. Auf Berlins Straßen wird man schnell angesprochen und kann ohne Probleme Leute kennenlernen.

Wer aber nicht weiter alleine sein möchte und wem das Singleleben auf die Nerven geht der kann in Berlin ebenfalls schnell Abhilfe schaffen. Wie wäre es mal mit einer von zahlreichen Singlepartys? Berlin hat auch hier viele Angebote. Ich habe mal an einer teilgenommen schon eine lustige Sache.

Einfach die Freundin oder den Freund schnappen und los geht es. Berlins Straßen unsicher machen Party ist angesagt und ich bin dabei. Das wissen meine Freunde und fast jedes Wochenende geht es los. Wir besuchen nicht immer die gleichen Lokalitäten das wäre ja langweilig.

Ein Wochenende haben wir Spaß in einer von zahlreichen Diskotheken, mal geht es in eine Kneipe, aber auch Essen gehen ist überhaupt kein Problem. Langweilig wird es niemals in Berlin.

Wer es lieber etwas ruhiger mag der kann auch eine von vielen Veranstaltungen oder Musicals besuchen. Auch als Single ist das kein Problem. Einfach den Moment genießen.

Ideen für einsame Singels

Oftmals ist es ja für Singles am Wochenende auch sehr langweilig. Gerade Sonntags treffen sich Freunde mit der Familie oder auch dem eigenen Partner und man selber überlegt krampfhaft was man machen könnte. Ja, das kenne ich auch, aber in Berlin muss das so nicht sein.

Ich habe mich auch schön öfters gefragt wo kann ich in Berlin gerade Sonntags hingehen und das alleine ohne das ich blöde angeschaut werde weil um mich herum alles nur Pärchen sind und ich bin fündig geworden. In Berlin gibt es zahlreiche Möglichkeiten.

In Berlin gibt es jede Menge zu entdecken. Ich habe mir überlegt so ein Wellness Sonntag wäre doch auch mal was echt schönes und Männer findet man nicht so oft auf einer ich sage einfach mal Beautyfarm. Also ich bin dabei habe ich mir gedacht. Auch Kultur ist möglich und muss gar nicht langweilig sein.

Aber irgendetwas mit Spaß habe ich mir überlegt sollte doch auch möglich sein für mich als Single. Ich habe dann einen Flohmarkt für mich entdeckt. Bummeln, einkaufen und an einem Stand etwas leckeres essen. Eine super Sache. Also ich hatte Spaß.

